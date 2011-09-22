«Нафтогаз Украины» намерен продать ОВГЗ на 6,97 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена продать ПАО «Ощадбанк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») и ПАО «Дельта Банк» облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 6,97 млрд. грн. на условиях РЕПО.

Об этом говорится в Информации о применении процедуры закупки у одного участника, размещенной на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Ощадбанку» планируется продать 970 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. грн. каждая. При этом цена обратного выкупа ценных бумаг составит 1 млрд. 007,9 млн. грн.

«Проминвестбанку» НАК намерена продать 1 млн. ОВГЗ с ценой обратного выкупа — 1 млрд. 041,2 млн. грн.

Банку «Дельта» планируется продать 5 млн. гособлигаций. Цена обратного выкупа указана на уровне 5 млрд. 117,14 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.