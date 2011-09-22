Кабмин реорганизовал территориальные органы ГНСУ

Кабинет министров реорганизовал территориальные органы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Соответствующее правительственное постановление (№981 от 21 сентября 2011 года) размещено на официальном сайте Кабмина.

Предусматривается создать как юрлица публичного права территориальные органы ГНСУ, реорганизовав путем слияния, превращения и присоединения госналогадминистрации в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, госналогинспекции в районах, городах (кроме Киева и Севастополя), районах в городах, специализированные госналогинспекции, межрайонные и объединенные госналогинспекции. В частности, путем слияния будет создано 43 территориальных налоговых органа.

Данные органы продолжат свою работу до передачи своих полномочий территориальным органам, которые планируется создать.