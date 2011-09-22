Кабмин предлагает еще на год сохранить систему авансовых перечислений НБУ в госбюджет

Кабинет министров Украины предлагает еще на год, до 1 января 2013 года, сохранить систему, при которой Национальный банк Украины (НБУ) авансовыми платежами перечисляет в Государственный бюджет Украины свою прибыль. Это предусмотрено в правительственном законопроекте «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты» № 9158, который был сегодня проголосован Верховной Радой в первом чтении.

Справка УНИАН. Летом 2010 года парламент Украины принял закон, которым увеличивалась независимость Национального банка Украины, в частности, утверждался новый порядок распределения полученной регулятором прибыли. Так, документом предусмотрено, что 50% прибыли НБУ должны направляться в общие резервы и другие резервы Нацбанка. Отчисления в общие резервы должны проводится до тех пор, пока их сумма не будет равняться 10% обязательств Национального банка. Другая половина прибыли должна перечисляться в государственный бюджет Украины следующего за отчетным годом.

Новая норма должна вступить в силу с 1 января 2012 года, но правительство, в своем законопроекте №9158 предлагает отсрочить ее введение на год – до 1 января 2013 года.

В правительственном проекте Государственного бюджета Украины на 2012 год, который сегодня был принят к рассмотрению Верховной Радой, предлагается снизить на 0,7%, по сравнению с 2011 годом, сумму перечисления Национальным банком Украины средств в государственный бюджет - до 9,6 млрд. грн.