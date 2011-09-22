Счетная палата: рост ВВП Украины в І полугодии составил 4,4%

По оценке Счетной палаты, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом полугодии 2011 года составил 4,4%.

Об этом говорится в Выводах касательно выполнения Государственного бюджета Украины в первом полугодии 2011 года, текстом которых располагает УНИАН.

«По экспертной оценке Счетной палаты, в первом полугодии прирост реального ВВП составил 4,4%. В то же время существенными являются риски замедления темпов экономического роста», - говорится в сообщении.

В Счетной палате констатируют, что за январь-июнь т.г. темпы роста реального ВВП замедлились, как по сравнению с январем-июнем 2010 года (5,2%), так и первым кварталом 2011 года (5,3%).

В Выводах указывается, что увеличение экономической активности не привело к существенному улучшению рынка труда и повышению к реальному уровня размера прожиточного минимума, который является базовым государственным социальным стандартом.

В своем документе Счетная палата ссылается на данные Министерства социальной политики, согласно которым прожиточный минимум в ценах июня 2011 года составлял 1154 грн., что более чем на четверть превышает законодательно установленный на этот период размер – 911 грн.

Согласно экспертной оценке Счетной палаты, замедлению развития экономики могут привести рост цен на нефть и импортированный газ, а также анонсированное применение странами Таможенного союза антидемпинговых и специальных мер касательно продукции украинских производителей.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2011 года составил 5,3%, во II квартале - 3,8%.