Объем переплат в госбюджет за первое полугодие составил 17,356 млрд. грн.

Объем переплат в общий фонд Государственного бюджета Украины за первое полугодие 2011 года составил 17,356 млрд. грн.

Об этом говорится в Выводах касательно выполнения Государственного бюджета Украины в первом полугодии 2011 года, переданных в Верховную Раду.

«На протяжении отчетного периода объем переплат платежей государственного бюджета увеличился на 2,478 млрд. грн, или на 16,7%, - до 17,356 млрд. грн.», - говорится в документе.

По информации Счетной палаты, не выполнены плановые поступления в общий фонд госбюджета: налога на доходы физических лиц - на 442,8 млн. грн., или на 13,6%; сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию – на 341,3 млн. грн., или 28,5% и т.д.

При этом перевыполнены показатели по поступлениям: налога на прибыль - на 1,423 млрд. грн., или на 5,9%; рентной платы за транзитную транспортировку трубопроводами природного газа территорией Украины – на 503,3 млн. грн., или в 1,4 раза; рентной платы за природный газ, который добывается в Украине – на 444,3 млн. грн., или в 1,5 раза и т.д.

Счетная палата констатирует, что план поступлений в специальный фонд госбюджета (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), предусмотренный бюджетной росписью на январь-июнь т.г., не выполнен на 21,4%, или на 2,653 млрд. грн.

В общем доходы госбюджета за январь-июнь т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличились на 24,4%, или на 27,294 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины в январе-июне 2011 года сведен с дефицитом в 10,957 млрд. грн., что в 2,4 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Доходы бюджета составили 139,348 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда составили 120,946 млрд. грн.

Расходы госбюджета составили 148,364 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 130,142 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в госбюджет за первое полугодие 2011 года поступило 1,312 млрд. грн., в том числе в общий фонд - 315,9 млн. грн. За этот же период предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 3,254 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 35,1 млн. гривен.

В январе-июне 2011 года погашение основной суммы госдолга из бюджета составляло 22,203 млрд. грн. Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 59,515 млрд. грн.