На мировых торгах в пятницу вероятно некоторое укрепление евро - эксперт

На мировых торгах в пятницу, 23 сентября, пара евро/доллар может приблизиться к сопротивлению 1,3600, поддержкой будет уровень 1,3450. Фунт в случае восстановления фондовых рынков Европы также укрепится, но не далее отметки 1,5480, поддержкой ему будет уровень 1,5300. Доллар/франк стабилизируется у отметки 0,9000. Интервенции ЦБ Швейцарии или Японии в пятницу маловероятны, потому и иена останется у достигнутого максимума в диапазоне 76,10-60, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, антирисковые настроения никуда не ушли и могут вновь актуализоваться в пятницу, когда европейские рынки отреагируют на снижение американских фондовых индексов в четверг. Важных новостей на пятницу не запланировано, однако стоит ожидать движение на фоне выступления Жан-Клода Трише в Вашингтоне, которое начнется за полчаса до завершения торгов. Возможно, Трише подтвердит пункты, ранее озвученные Витором Констанцио, что будет означать некоторое укрепление евро.