Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0020-8,0060 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0020/8,0060 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2492/96, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8140/10,8210. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3509/11 (четверг — 1,3556/58).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.