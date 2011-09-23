Министры торговли ЕС 26 сентября рассмотрят состояние переговоров с Украиной о ЗСТ

Министры торговли стран-членов ЕС рассмотрят состояние переговоров с Украиной о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) на заседании 26 сентября.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Совете ЕС.

По словам собеседника агентства, в рамках обсуждения Еврокомиссия сообщит о состоянии переговоров относительно создания ЗСТ, а Совет министров – оценит перспективы заключения соглашения до начала саммита УКРАИНА-ЕС, запланированному на конец этого года.

Собеседник агентства также отметил, что на сегодня стороны не договорились относительно нескольких вопросов, в частности, торговли автомобилями, экспортных пошлин, транспортных услуг и компенсаций в энергетическом секторе в случае прекращения снабжения энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. ЗСТ должна стать составной частью соглашения об ассоциации, переговоры относительно которой Украина и ЕС начали в 2007 году.

Стороны надеются завершить переговоры до конца года.