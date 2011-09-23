В Тернопольской области налогоплательщикам перечислено 61,4% НДС

В Тернопольской области за январь-август 2011 года налогоплательщикам перечислено 61,4% НДС, заявленного к возмещению, - 61,7 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной Государственной налоговой администрации, из них 26,5 млн. грн. возмещено денежными средствами на счета в банках, 35,2 млн. грн. – в счет погашения платежей из НДС.

В целом же согласно налоговой отчетности по НДС, поданной в налоговые органы области в январе-августе 2011 года, субъекты хозяйственной деятельности Тернопольщины заявили к возмещению НДС на сумму 100,4 млн. грн.

По результатам проведенных проверок работниками налоговых инспекций предупреждено бюджетное возмещение НДС на сумму 19,1 млн. грн., в том числе 5,5 млн. грн. по декларациям с заявлением к возмещению на расчетный счет.

Право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость в этом году получило одно предприятие Тернопольщины, которому по декларациям за апрель-июль 2011 года возмещено 128,3 тыс. грн.