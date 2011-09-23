Парламент принял законопроект о фондах банковского управления

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О фондах банковского управления».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов из 372 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается расширение деятельности фондов банковского управления (дальше – ФБУ) путем создания нового его вида – жилищного ФБУ, как способа накопления средств его участниками для приобретения жилья или инвестирования строительства жилья участниками ФБУ.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряду законов Украины: «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О негосударственном пенсионном обеспечении», «О страховании», «О ценных бумагах и фондовом рынке», «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», Закона Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные фонды)».

Также планируются изменения к законам Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О негосударственном пенсионном обеспечении», направленные на совершенствование системы негосударственного накопительного пенсионного обеспечения в части введения в данные законы, в частности, таких финансовых инструментов и механизмов, как фонды банковского управления, имеющие многолетний положительный опыт деятельности в области дополнительного пенсионного обеспечения.

Законопроектом нормируются положения, касающиеся доверительного управления фондами банковского управления, целью которых является усиление защиты участников, и более четко регламентируются права и обязанности сторон таких договорных правоотношений. Предусматривается усиление мер по защите средств участников фондов банковского управления от обесценивания, потерь и других рисков. Четко регулируются вопросы вознаграждения за управление активами ФБУ.

Предложенные изменения в законодательные акты Украины касаются расширения возможностей применения механизмов привлечения средств юридических и физических лиц в фонды банковского управления, их накопления и сохранения, доверительного управления этими средствами с последующим направлением на строительство жилья, усиление защиты имущественных прав участников, а также повышение уровня социальной защиты несовершеннолетних и пожилых людей.

Законопроектом расширяется состав участников фонда банковского управления путем предоставления возможностей корпоративного участия в таких правоотношениях. Предоставляется возможность более активного участия работодателей в деятельности и управлении ФБУ. Речь идет о необходимости создания корпоративных счетов в пределах каждого из ФБУ. Такой счет будет открывать юридическое лицо – работодатель, а выгодополучателями согласно этому счету будут назначаться работники предприятия или их несовершеннолетние дети. Такой механизм позволит внедрить на предприятии действенный и эффективный инструмент поощрения работников к более производительному труду, ведь предоставит возможность удовлетворять текущие потребности и учитывать приоритеты каждой возрастной категории работающих. Также позволит внедрить механизм поддержки молодых специалистов, повысить общую трудовую дисциплину и заинтересованность в долгосрочных результатах труда.