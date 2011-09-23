Эксперты: предоставлене документов для обмена валюты - шаг к полицейскому государству

Требование Национального банка Украины копировать документы физических лиц, которые осуществляют валютообменные операции в пунктах обмена валют, и хранить их копии независимо от суммы таких операций, является шагом по направлению к созданию в Украине полицейского государства.

Такое мнение высказала украинский юрист и правозащитник Татьяна ЯБЛОНСКАЯ, в ходе экспертного опроса Института Горшенина, результаты которого имеет УНИАН.

«В цивилизованном государстве существует одна форма контроля граждан – это налоговая декларация, которую пишет каждый гражданин. Это самый главный контроль. Все остальное напоминает полицейский вариант. Те, кому нужно, будет менять большие суммы денег – сильные мира сего – они это сделают. Это нововведение для простых людей: будут отслеживаться люди, которые меняют деньги. Это полицейский вариант – тотальная слежка. Если они хотят отслеживать коррупцию, то у них есть для этого другие способы», - считает Т.ЯБЛОНСКАЯ.

По мнению правозащитника Эдуарда БАГИРОВА, данное требование – в интересах госструктур, контролирующих финансовые потоки, но никак не в интересах граждан Украины.

«Для меня это попытка фискальных государственных структур контролировать весь поток оборота валютных средств – как юрлиц, так и физлиц, чтобы можно было проверить, в том числе, и декларации о доходах», - отметил правозащитник.

«Например, в декларации о доходах – 1000 долларов, а обменял человек в течение квартала в обменнике 5000 долларов. Соответственно, налоговая администрация получает дополнительное право задавать вопросы и требовать объяснение источников дохода. С одной стороны – вроде бы и правильно. С другой стороны – нет гарантии того, что информация, которую будут оставлять граждане Украины в обменных пунктах, не попадет к криминальным структурам, которые могут использовать копии паспортов и других документов для реализации каких-то уголовных схем, в том числе мошенничества», - считает правозащитник.

Э.БАГИРОВ полагает, что данное решение – прямое вмешательство во внутреннюю финансовую политику простых граждан. «Большинство граждан – пенсионеры, малоимущие, пытались сохранить свои гривневые накопления в долларах, понимая, что инфляция съедает гривну. То есть, они покупали и потом, в случае необходимости, продавали доллары. Это – внутренняя политика простых граждан. Но когда государственный орган своими нормативными актами вмешивается во внутреннюю финансовую политику простых граждан, при этом не создает благоприятные условия, а наоборот – создает сложности, естественно я не могу это воспринять как позитивное решение, которое будет в интересах наших граждан. Я всегда приветствовал те решения, которые облегчают жизнь наших граждан. Думаю, кто-то из наших граждан найдет правовые основания и подаст в суд, оспаривая это решение», - сказал он.

По мнению правозащитника, данное нововведение никак не поможет государству в борьбе с незаконными оборотами финансовых средств, отмыванием денег. «Поверьте: уже давно налажена схема обналичивания, обмена валют. Те финансовые структуры, которые занимаются криминальным бизнесом, нашли себе относительно безопасные схемы для отмывания денег, обмена валют. А вот схема, которую сегодня предлагает Нацбанк – через предоставление и копии документов – это скорее будет проблемой простых людей», - считает Э.БАГИРОВ.

При этом он отметил, что те люди, которые захотят обойти эти ограничивающие постановления, найдут, как это сделать. «Можно изготовить те же удостоверения, водительские права, можно написать любые установочные данные и сделать копию. Ведь работник обменного пункта, работник банка, не имеет права ставить под сомнение законность предъявленного документа. Паспорт человек может потерять – и любой другой человек с этим паспортом может пойти в банк и обменять любую сумму. А вот простые люди, пенсионеры например, которые меняют 50, 30 или 10 долларов, должны постоянно с собой брать паспорт – иногда они будут забывать его, могут и потерять. Я считаю неразумным принятие органами власти любых решений, которые не во благо людей, а наоборот – создаст им проблемы», – отметил Э.БАГИРОВ.

Поэтому он однозначно не поддерживает и выступает против такого решения Нацбанка - и как гражданин Украины, и как правозащитник. «Считаю, что представители власти должны думать, прежде всего, в интересах простых людей – а потом уже в интересах государства. Потому что государство – это мы, простые граждане. И все, что происходит в этом государстве, должно быть в наших интересах. А решение Национально банка – не в интересах граждан Украины, а в интересах государственных структур, которые контролируют финансовые потоки», - заявил правозащитник.

В то же время, председатель Правления ПАО «Укрсоцбанк» UniCredit Борис ТИМОНЬКИН считает требование Национального банка Украины копировать документы физических лиц, которые осуществляют валютообменные операции, и хранить их копии независимо от суммы таких операций нормальным способом борьбы с теневой экономикой.

«Через так называемые торговые операции проходит обналичивание значительной части коммерческих операций. Якобы под прикрытием физических лиц. Если вам срочно надо взятку дать в долларах, а у вас обороты в гривнах, где вы возьмете доллары? Идете и покупаете в киоске. А вам нужен миллион долларов. Это же много – сложно покупать. Как делать? Приходишь в банк и договариваешься – проведите мне 50 операций по 20 тысяч гривен, например. Когда на это не нужно документов, то это довольно легко сделать», – отметил он.

«В некоторых банках даже такая услуга есть – указываешь количество операций, тут же тебе печатается – это быстро все проходит. Когда нужно под каждую положить документ и можно что-то проверить, то это будет делать сложнее. Миллиарды долларов прокручивают через это дело! Вы когда смотрите итоги августа – на 3 млрд. население купило и на 2,2 млрд. – продало. Вы действительно думаете, что это население на 3 млрд. купило? Смешно! У населения может быть 1 млрд., а 2 млрд. – это фактически серый оборот. Если вы хотите потом гонять этих людей, вам нужны документы? Нужны. Как следственные действия проводятся? На базе документов, на базе копий», – заявил Б.ТИМОНЬКИН.