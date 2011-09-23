ФПУ против заложенных в госбюджета-2012 соцстандартов

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) выступает против заложенных в проекте государственного бюджета на 2012 год социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя ФПУ Сергей КОНДРЮК.

«Государственный бюджет сформирован на штучном занижении государственных социальных гарантий, прожиточном минимуме, который на 25% ниже, чем фактическая стоимость товаров и услуг, входящих в его состав, принятом, вдумайтесь, в 2000 году», - отметил он.

Таким образом, по его словам, минимальная заработная плата на сегодня штучно занижена на 409 грн. Также С.КОНДРЮК отметил, что в бюджетной сфере на данное время работает около 4 млн. человек.

Результатом такого бюджета представитель ФПУ называет консервацию бедности на уровне 26%. «Четверть работающих будут зарабатывать на мизерном фактическом прожиточном минимуме, треть украинских семей будет на грани или за гранью бедности», - подчеркнул С.КОНДРЮК.

Это, в свою очередь, приведет к большей тенизации экономики и эмиграции граждан за границу.

По его словам, совместный представительский орган профсоюзов на национальном уровне на сегодня завершает подготовку своих замечаний к законопроекту о госбюджете на следующий год, и в ближайшие дни они будут поданы в парламент.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2012 год.