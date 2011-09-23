Договор о ЗСТ СНГ будет вынесен на рассмотрение Совета глав правительств в октябре - Клюев

Экономический совет Содружества Независимых Государств принял решение в сжатые сроки доработать имеющиеся замечания к тексту Договора о зоне свободной торговли между странами СНГ, чтобы вынести его на рассмотрение на очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ, 18 октября в Санкт-Петербурге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, об этом Андрей КЛЮЕВ заявил сегодня, 23 сентября, комментируя результаты 51-го заседания Экономического совета СНГ, прошедшего в г. Алматы (Казахстан).

По словам А.КЛЮЕВА, в ходе прошедшего заседания стороны договорились, что со странами, у которых еще есть замечания к документу, будут проведены дополнительные переговоры.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что Украина настаивала на необходимости завершения подготовки проекта договора и надеется на подписание документа на заседании Совета глав правительств СНГ в октябре.

«Что касается позиции украинской стороны, то вы ее хорошо знаете – мы на протяжении последних пятнадцати лет последовательно выступаем за создание в рамках СНГ полноценной зоны свободной торговли», - заявил первый вице-премьер Украины.

А.КЛЮЕВ отметил, что Украина приняла самое активное участие в подготовке новой редакции договора и настойчиво искала компромисс по тем или иным его положениям. «Таким образом, совместными усилиями подготовлен документ, который позволяет вывести наши торгово-экономические отношения на качественно новый уровень», - сказал он.

А.КЛЮЕВ напомнил, что в ходе заседаний Экономического совета в апреле с.г. в Ялте в и июне с.г. в Москве, стороны констатировали, что данный проект договора уже в основном согласован.

«Украина с уважением относится к позициям нескольких стран, у которых есть замечания к тексту договора, и призывает все стороны проявить гибкость с целью достижения компромиссов», - отметил А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что по итогам 7 месяцев текущего года доля СНГ в товарообороте Украины превышает 42%.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября на расширенном заседании Совета глав-государств СНГ в Душанбе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал глав государств-членов СНГ содействовать ускорению процесса подписания Договора о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками СНГ.