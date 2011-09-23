Золото по-прежнему чрезвычайно привлекательно для инвесторов - эксперт

Золото по-прежнему чрезвычайно привлекательно для инвесторов и вкладчиков, которые желают обезопасить свои сбережения.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН заместитель начальника управления денежного обращения, неторговых и кассовых операций «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) Максим САЛУТИН.

Он подчеркнул, что «растущая вероятность дефолта Греции, кризис суверенных долгов Португалии, Испании, Италии и ухудшение экономических показателей в США заставляет переводить сбережения из евро и доллара США в более надежный актив – золото. Напряженность в странах Северной Африки и Ближнего Востока сохраняется и это также поддерживает стоимость металла».

По информации М.САЛУТИНА, с начала 2011 года стоимость золота выросла на 30%. Новый максимум был достигнут золотом 6 сентября – в ходе торгов на Лондонской бирже металлов цена поднималась до 1921 доллара США за тройскую унцию, а на бирже Comex декабрьские фьючерсы подорожали до 1923 долларов.

При этом эксперт отметил высокую волатильность на рынке золота. Даже в относительно спокойные дни колебания цен на мировом рынке превышает 10-15 долларов на унцию. Зачастую стремительный рост цен сменяются резкой коррекцией. Наиболее значительное снижение наблюдалась в 3-ей декаде августа, когда за пару дней цена упала почти на 150 долларов за тройскую унцию в результате повышении на бирже COMEX маржинальных требований на фьючерсы золота.

По мнению М.САЛУТИНА, «золото уже рассматривается в качестве денег, причем уникальных – напечатать его не может ни один центробанк. Так, американский миллиардер Дональд ТРАМП начал брать золотые слитки в качестве оплаты аренды помещений в своем небоскребе на Уолл-Стрит, а клиенты швейцарской биржи SIX могут использовать золото для оплаты сделок через компанию SIX Securities Services».

Как отметил эксперт, Центробанки развивающихся стран, в т.ч. России, Мексики, Южной Кореи активно увеличивают запасы золота в своих резервах с целью сокращения зависимости от доллара США. Кроме того, согласно данным Европейского центрального банка, резервы золота в Центробанках европейских стран с начала года увеличились на 25000 унций. Всемирный совет по золоту отмечает, что фискальная и кредитная-денежная политика США ухудшила мотивацию для продажи золота и перекладывания денег в долларовые активы европейскими ЦБ. В результате чего, впервые с 1985 года были зафиксированы чистые покупки золота Центробанками Европы.

По словам эксперта, отдельного внимания заслуживает стремительно растущий спрос на золото со стороны Китая. Народный банк Китая за 2003-2009 годы вдвое увеличил запасы золота в своих резервах и, по мнению аналитиков, тайно продолжает скупку металла. Кроме того, на фоне роста инфляции ажиотажный спрос на физическое золото наблюдается со стороны китайских потребителей. Китайские ювелиры даже в относительно «слабом» августе отметили 30%-ное увеличении продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

М.САЛУТИН сообщил, что ажиотажный спрос со стороны ювелиров и населения наблюдался и в Украине. Нестабильная ситуация с долларом США и гривней заставляла население переводить сбережения в золотые слитки либо ювелирные изделия. В результате, на рынке наблюдался дефицит золотых слитков – банки попросту не успевали завозить металл для удовлетворения всех заявок клиентов. Наиболее популярными в настоящее время являются 50 и 100 граммовые слитки, однако и на литые 250 и 500 граммовые слитки спрос остается стабильно высоким.

По прогнозам эксперта, цену золота ожидает очередное преодоление отметки 1900 долларов за тройскую унцию в течение октября-ноября, с определенной вероятностью достижения 2000 долларов до конца 2011 года.