На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0010/8,0050 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,0020/8,0060, к 12:00 цены повысились 8,0050/8,0065. К закрытию торгов ценовые уровни понизились 8,0010/8,0050 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2492/96, к 12:00 цены поднялись 0,2500/04. К закрытию торгов цены упали 0,2491/95. В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2251 (+0,2201).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3509/11, а к 15:00 упали 1,3443/45. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8140/10,8210, к 12:00 цены ушли вверх 10,8340/10,8420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,7510/10,7625.