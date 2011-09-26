У МВФ не хватит денег на решение проблем, если снова возникнет кризис - глава МВФ

Денег Международного валютного фонда (МВФ) не хватит на решение проблем, которые могут возникнуть из-за кризиса, заявила глава МВФ Кристин ЛАГАРД.

«Наши возможности в почти 400 млрд. долл. выглядят достаточными сегодня, но бледнеют в сравнении с потенциальными финансовыми нуждами нестабильных стран и наблюдателей во время кризиса», – цитирует К.ЛАГАРД «Би-Би-Си».

Это заявление глава МВФ сделала в Вашингтоне, где проходила встреча лидеров мировых финансовых министерств. МВФ и ряд других международных финансовых институтов в настоящее время выделяют кредиты Греции для того, чтобы предотвратить возможный дефолт этой страны.

По итогам совещания в столице США было выпущено коммюнике, в котором заявлено, что страны еврозоны и МВФ сделают все, чтобы разрешить долговой кризис и обеспечить финансовую стабильность в зоне евро в целом.

«Мы находимся в разных условиях, но наши экономики и финансовые системы тесно взаимосвязаны. Поэтому мы будет действовать коллективно, чтобы восстановить доверие и финансовую стабильность, и возродить глобальный рост», – говорится в документе.