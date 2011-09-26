На текущей неделе давление на евровалюту может сохраниться - эксперт

На текущей неделе (26-30 сентября) давление на евровалюту может сохраниться. Ближайшей поддержкой евро станет уровень 1.3400 («дно» текущего месяца). Фунт же, пробив 1.5500 вниз, зашел в канал 1.5000-1.5500. Доллар/франк, закрепившись выше 0.9000, останется в 0.9000-0.9500, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, несмотря на то, что в последнее время на колебания валютных курсов влияет в основном отношение инвесторов к долговой ситуации в Европе и действиям центральных банков по поводу денежно-кредитной политики, важными для рынка станут релизы экономической статистики. Так, в США будут опубликованы данные по продажам жилья на первичном рынке, индикатор уверенности потребителей, ВВП и цифры по товарам долгосрочного пользования. Кроме того, в Германии к выходу запланированы индексы исследовательского института Ifo, показатели розничной торговли, данные по безработице и инфляции.