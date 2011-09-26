Эксперт: на мировых валютных рынках продолжает доминировать бегство от рисков

На мировых валютных рынках продолжает доминировать бегство от рисков.

Об этом агентству УНИАН сказал начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его мнению, «техническая картина по евро остается неблагоприятной для быков». В течение большей части минувшей недели на финансовых рынках сохранялась волатильность, что позволило поддержать позиции доллара и японской йены против других валют Большой Десятки. В краткосрочной перспективе ситуацию смогут изменить лишь вмешательства со стороны Центральных банков. Под угрозой дальнейшего снижения сырьевые валюты и валюты развивающихся экономик.

В.СТЕЛЬМАХ обратил внимание, что в прошлую среду для поддержания более сильного восстановления экономики и обеспечения сохранения инфляции на должном уровне Федеральный резерв США объявил об увеличении среднего срока своих вложений в ценные бумаги. Комитет планирует выкупить до конца июня 2012 государственных облигаций (с периодом погашения от шести до тридцати лет) на сумму 400 млрд. долларов США и продать эквивалентный объем облигаций со сроками погашения три года и меньше. Данная программа призвана обеспечить снижение долгосрочных процентных ставок и сделать финансовые условия в целом более мягкими.

Как отметил эксперт, для поддержки рынка ипотечных кредитов Федрезерв реинвестирует средства, вложенные в облигации федеральных агентств и MBS. Кроме того, он продолжит реинвестировать средства, вложенные в казначейские облигации (по мере их истечения). Ставка по федеральным фондам сохранена на уровне 0,00% - 0,25%. В отличие от предыдущего объявления о QE, новости спровоцировали ралли доллара против высокорисковых валют. Этот тренд может получить дальнейшее развитие в предстоящие месяцы.

В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что Еврокомиссия, МВФ и ЕЦБ на прошлой неделе продемонстрировали прогресс в обсуждении пакета помощи Греции. Кроме этого, ЕЦБ снизил требования по обеспечению долга, отменив положение о принятии долговых активов, котирующихся только на регулируемом рынке, заявив таким образом о готовности принимать дефолтные или «обесцененные» ГКО.

Эксперт напомнил, что во вторник агентство Standard & Poor`s понизило кредитный рейтинг Италии до А от А+, с негативным прогнозом, сославшись на беспокойство по поводу того, что замедляющийся экономический рост и слабое правительство обусловят тот факт, что страна не будет способна избавиться от второго по величине в еврозоне долгового бремени. Вслед за этим под удар аналитиков попал ряд итальянских банков. S&P понизило рейтинги Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Findomestic Banca, Banca IMI, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo и Cassa di Risparmio, а также поместило на пересмотр в сторону возможного понижения рейтинги еще восьми банков, включая UniCredit.

Коллеги вышеуказанных агентств из Moody`s взялись за США, добавил В.СТЕЛЬМАХ. Moody`s понизило рейтинги Bank of America до ВАА1, Wells Fargo (до A2 от A1) и Citigroup, объяснив свое решение нежеланием американского правительства оказывать финансовую помощь проблемным крупным банкам. Долгосрочный рейтинг Citi подтвержден на уровне A3, краткосрочный понижен до P2. Вдобавок Financial Times опубликовала статью о том, что ЕС намеревается провести рекапитализацию 16 европейских банков, которые находятся на грани банкротства.

По словам эксперта, откат пары евро/доллар от максимума 1,3800, зафиксированного до решения ФОМК в среду, продолжился до нового 8-месячного минимума 1,3380. «Медведи» демонстрируют интерес к сокращению коротких позиций при попытках снижения. Ближайший интерес к покупке пары ощущается в области 1,3430/20. Тестирование 1,3435 в среднесрочной перспективе может привести к падению евро/доллара к 1,3250, а потенциально и к 1,30. Текущий курс евро/доллара 1,3465.

Как считает В.СТЕЛЬМАХ, паре евро/доллар нужно пробить уровень 1,3850, чтобы убедить участников рынка в том, что евро не просто формирует краткосрочное основание. В краткосрочной перспективе пара может проверить на прочность сопротивление вблизи 1,3600, где, однако, стоит ожидать возобновления активных продаж, учитывая, что в целом ситуация остается неблагоприятной для «быков».