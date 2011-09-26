На этой неделе вероятно незначительное укрепление гривни

На этой неделе вероятна стабилизация на достигнутых уровнях или незначительное укрепление гривни к доллару США, так как остатки украинских банков могут еще сократиться в преддверии конца месяца.

Такой прогноз высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВЫДЕНКО.

По его словам, если в начале прошедшей недели торги по доллару закрылись минимальным снижением в опции продажи на уровнях 8,0085-8,0120 грн./долл., торги по российской валюте - укреплением стоимости гривни к уровням 0,2590-0,2593 грн./руб., торги по евро завершились понижением к уровням 10,9540-10,9620 грн./евро, то в конце недели в финальной части торгов рыночные котировки составляли 8,0000-8,0070 грн./долл.

Как отметил И.ДАВЫДЕНКО, в течение недели с 19 по 23 сентября валютный курс колебался на уровне 8,00-8.01 грн./долл. В среду Национальный банк Украины выходил с интервенцией на рынок и продавал валюту по курсу 7,9910 грн./долл.

Эксперт обратил внимание, что в течение прошлой недели остатки на счетах украинских банков снизились с уровня 18 миллиардов гривень до уровня 13,9 миллиардов гривень, что связано с началом периода платежей в бюджет.