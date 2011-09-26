МВФ рассматривает списание с Греции 50% долга

Новый план спасения еврозоны, разработанный Международным валютным фондом (МВФ), предполагает списание 50% долга Греции, сообщает Газета.Ru.

Кроме этого, план предусматривает повышение объема фонда помощи Евросоюза до 2 трлн евро.

О введении мер может быть объявлено в течение пяти-шести недель.

Реализация плана станет непростой задачей, подчеркивается в сообщении, однако отсутствие действий может привести к финансовому кризису и рецессии.

Инвесторы уже неоднократно выражали недовольство медлительностью ЕС в решении экономических проблем зоны. Например, в июне финансист Джордж СОРОС заявил, что власти тянут время вместо того, чтобы искать решение финансовых проблем еврозоны.

«Власти не предлагают решения, они просто тянут время. Они всегда так делали, это нормально для властей. При таком раскладе, я боюсь, они совершают ошибку», – говорил тогда инвестор.

В пятницу в греческих СМИ появилась информация, что правительство страны рассматривает три варианта выхода из долгового кризиса, при этом лучший из них предполагает планомерный дефолт с отказом от 50% долгов, но затем источник в правительстве страны эту информацию опроверг.