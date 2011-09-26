Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0030-8,0060 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0030/8,0060 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2465/69, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7440/10,7495. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3425/27 (пятница — 1,3509/11).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.