Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0030-8,0060 грн./долл.
12:20, 26 сентября 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0030/8,0060 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2465/69, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7440/10,7495. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3425/27 (пятница — 1,3509/11).
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
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