Восходящий тренд на рынке золота сохранится - эксперт

Долгосрочный восходящий тренд на рынке золота сохранится - для этого есть все необходимые предпосылки.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Тем не менее, добавил он, в краткосрочной перспективе весьма вероятна ощутимая коррекция. Давление на мировые фондовые площадки сохраняется, и, по всей видимости, такая тенденция в ближайшее время никуда не исчезнет. Крупнейшим хедж-фондам придется продать часть своего золота, чтобы покрыть убытки от операций на рынках акций. «Котировки золота могут упасть до 1500-1600 долларов, но это станет очередным поводом покупать. Уровень 2000 долларов за тройскую унцию будет достигнут в первой половине 2012 года», - прогнозирует эксперт.

По мнению В.СКИДАНА, «основные факторы, толкающие котировки золота вверх, - это крайне низкие, а затем и практически нулевые ставки центробанков развитых стран и высокая волатильность на финансовых рынках». В частности, цены на драгоценные металлы в прошлый четверг снизились, так как инвесторы стали фиксировать прибыль для покрытия убытков на других рынках. Котировки акций и цены на сырьевые товары упали на фоне опасений, что последних мер Федеральной резервной системы (ФРС), направленных на стимулирование экономики США, будет не достаточно для предотвращения мирового спада.

Как подчеркнул эксперт, «некоторые инвесторы рассматривают драгоценные металлы как активы-убежища, и цены могут расти, когда перспективы других активов мрачные». Однако цены на золото в этом месяце испытывали трудности, когда падение на других рынках было значительным, так как трейдеры продавали золото для покрытия убытков, понесенных на других рынках. Доллар также создал сильные препятствия для золота в минувший четверг, так как рост американской валюты делает цены на металлы более дорогими для держателей других валют. Нефть на прошедшей неделе торговалась на уровне 95/105 долларов за баррель.

По информации В.СКИДАНА, цены на золото на украинском рынке на прошлой неделе варьировались в пределах 475-458 грн. за грамм в слитках по 100 граммов.