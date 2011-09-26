В Винницкой области налоговики доначислили в госбюджет 44,5 млн. грн.

В Винницкой области сотрудниками налоговой милиции государственной налоговой администрации в Винницкой области за 8 месяцев 2011 года в государственный бюджет дополнительно перечислено 44,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе экономического анализа ГНА в Винницкой области.

В частности, в сводный бюджет поступило 46 млн. грн.

По результатам проведенных комплексных мероприятий по противодействию преступности в сфере налогообложения разоблачено 100 преступлений, связанных с криминальными уклонениями от налогообложения и нарушениями законодательства, направлено в суд 52 преступления. Установленная сумма ущерба по уголовным делам составила 21,1 млн. грн., из которых возмещено 12,2 млн. грн., или 57%.

В том числе, из незаконного оборота изъято 0,8 млн. грн. спирта, 2 млн. грн. ликероводочных напитков, 113,3 тыс. грн. табачных изделий. Прекращена преступная деятельность 21 подпольного цеха по производству товаров народного потребления, в т.ч. 12 - по нелегальному производству алкогольной продукции. Выявлено 2 конвертационных центра и 5 фиктивных фирм.