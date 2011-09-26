Совет ЕС поддержал заключение соглашения о ЗСТ с Украиной как можно быстрее

Брюссель. Совет по вопросам внешней торговой политики ЕС поддержал заключение соглашения с Украиной о зоне свободной торговли как можно быстрее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня по итогам заседания Совета ЕС министр по экономическим делам Польши Марцин КОРОЛЕЦ.

«Совет поддержал заключение соглашения с Украиной о всесторонней зоне свободной торговли самое позднее до саммита ЕС-Украина в декабре этого года», - сказал он.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де ГУХТ также отметил, что ЕС и Украина находятся на пути заключения соглашения до конца этого года.

По его словам, комиссар находится в постоянном контакте с украинским первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ.

«Мы приближаемся к заключению договора», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности заключения соглашения о зоне свободной торговли без соглашения об ассоциации из-за проблем с делом против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, комиссар отметил, что обычно политическая и экономическая часть соглашения всегда принимаются вместе.

«Эти соглашения всегда вместе. И это будет и здесь. Я не буду говорить о политических проблемах, которые могут быть, мы должны продвигаться в переговорах с тем, чтобы достичь соглашения до саммита ЕС-Украина в декабре», - сказал К. Де ГУХТ.

Вместе с тем, он отметил, что соглашение может вступить в силу раздельно, что связано с процедурой ратификации соглашения (для ратификации экономической части необходимы решение Совета ЕС и Европарламента, а политической – ратификация во всех 27-ми парламентах стран-членов ЕС – УНИАН).

«Я могу достичь соглашения, а потом оно попадает в европейскую «мельницу»», - сказал комиссар ЕС.

Говоря о ходе переговоров, К. Де ГУХТ отметил, что в вопросах сотрудничества в энергетике все еще остается ряд нерешенных вопросов, в частности, относительно того, какие положения будут применяться в случае прерывания поставок энерегоресурсов, следующих транзитом через Украину.

Министр по экономическим вопросам Польши отметил, что большинство участников заседания поддержали завершение переговоров с Украиной как можно быстрее, хотя ряд технических вопросов все еще требуют завершения.

«Можно сказать, что у нас хорошие новости, но пить шампанское еще рано», - подчеркнул М.КОРОЛЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры про создание зоны свободной с февраля 2008 года.

Стороны планируют заключить соглашение до конца нынешнего года.

Соглашение о зоне свободной торговли будет составляющей частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.