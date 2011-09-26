Експерт: ситуация с выполнением бюджета Киева текущего года – катастрофическая

Директор Института города Александр СЕРГИЕНКО считает катастрофической ситуацию с выполнением бюджета столицы текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СЕРГИЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“В этом году я вообще не знаю, чем все закончится, потому что ситуация катастрофическая. Последняя справка финуправления показывает, что за 8 месяцев доходы бюджета выполнены на 52%, когда за 6 месяцев должна была быть такая сумма... Если бюджет где-то 16 млрд., а выполнили половину за 8 месяцев, значит мы к концу года придем к 75% - это по самым оптимистичным прогнозам. Значит недовыполнение будет где-то 4 млрд.”, - подчеркнул А.СЕРГИЕНКО.

В свою очередь, заместитель председателя фракции «Удар Виталия Кличко» в Киевсовете Наталия НОВАК относительно состояния выполнения бюджета отметила: “Мы знаем, что сегодня бюджет не выполняется. Уже сейчас дыра в бюджете около 2 млрд. Мы говорили, что этот бюджет нереален...”.

Как сообщал УНИАН, госбюджетом на 2011 год предусмотрено, что размер изъятий из бюджета Киева должен составлять в текущем году 8,250 млрд. грн., или 50% налога на доходы физических лиц.

Вместе с тем, бюджетом столицы предусмотрено, что доходы города в 2011 году будут составлять 16,37 млрд. грн., расходы – 16,37 млрд. грн.

В мае с.г. председатель КГГА Александр ПОПОВ предположил, что бюджет столицы к концу года будет недовыполнен на 1-2%.

21 сентября заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО сообщил, что доходы бюджета Киева в первом полугодии 2011 года выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Р.КРАМАРЕНКО подчеркнул, что в общий фонд бюджета Киева за II полугодие 2011 года поступило 5 млрд. грн., в специальный фонд – 102 млн. грн.