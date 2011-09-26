Межбанк: закрытие торгов - 8,0040/8,0095 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0030/8,0060, к 12:00 цены повысились до 8,0065/8,0090. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0040/8,0095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2465/0,2469, к 12:00 цены поднялись до 0,2468/0,2471. К закрытию торгов цены понизились - 0,2465/0,2468. В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3400 (+0,1149).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3365/1,3575.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7440/10,7495, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7725/10,7795. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,7440/10,7555.