Госбюджет на 2012 год - к сожалению, ничего нового...

В любой стране разработка и выполнение после утверждения в парламенте государственного бюджета является главной функцией правительства. В устоявшихся правовых государствах бюджет иногда называют экономической конституцией, поскольку именно он наглядно отражает экономическую, социальную, гуманитарную, то есть практически всю политику правительства. При этом детализация всех расходов настолько глубока, а контроль настолько публичный и жесткий, что малейшие нарушения могут вызвать серьезнейшие проблемы у тех или иных политиков и госчиновников, которые позволят себе использовать бюджетные средства не по назначению, не говоря об их использовании в собственных целях.



В Украине все не совсем так, а точнее совсем не так. Главная мечта абсолютного большинства наших политиков попасть во власть связана с тем, что это позволит приобщиться к распределению бюджетных средств, имея в виду, что значительная их часть попадет в их карманы. За 20 лет украинской независимости ничего к лучшему в этом плане не изменилось. Наоборот, чем дальше, тем больше наши политики становятся наглее, циничнее и увереннее в своей полной безнаказанности. Поэтому, когда поднимают шумиху те или иные оппозиционеры, которые еще недавно были у власти, их категорическое неприятие проекта бюджета правительства, понимаешь, что они не столько беспокоятся о том, как лучше использовать имеющиеся в государственной казне средства, сколько недовольны отлучением от сладкого процесса направления госсредств в нужном им направлении.



Понятно, что идеальный бюджет, устраивающий всех, в принципе существовать не может. Вполне естественно также, что правительство пытается презентовать свой проект главной росписи государственных средств как уникальный и как такой, который лучше всего отвечает интересам общества. А оппозиция всегда, и это тоже вполне естественно, заявляет, что худшей сметы еще никогда не было.



Но различие между демократическими, правовыми государствами и Украиной заключается в том, что там партии отражают интересы конкретных социальных групп (наемных работников, малого и среднего бизнеса и высокооплачиваемых квалифицированных работников или крупного капитала). Именно их они пытаются представлять и защищать в парламенте. А потому, находясь в оппозиции, критикуют бюджет с точки зрения интересов этой соцгруппы.



В Украине, к сожалению, ничьих интересов, кроме собственных и приближенных к ним бизнесменов, большинство политиков в парламенте и правительстве не представляют. Поэтому, например, находясь у власти, они с легкостью могут отменить те или иные социальные льготы, аргументируя это тем, что их нечем платить, а оказавшись в оппозиции, проливают «крокодильи слезы» по тем, кто может остаться без них.



Наши политики, как те, что при власти, так и те, кто отлучен от бюджетного корыта, несмотря на то, что абсолютное большинство из них люди очень небедные, не хотят отмены льгот, которые они получают в качестве народных депутатов или госчиновников. А потому никого не удивляет гротескная ситуация, когда даже депутаты и члены правительства - миллионеры и миллиардеры - не брезгуют получать из государственного бюджета материальную помощь в несколько десятков тысяч гривен, которые они обычно тратят за один поход в ресторан.



Все сказанное - прелюдия к анализу проекта государственного бюджета на 2012 год, так как ни на расхваливание его со стороны правительства, ни на критику со стороны оппозиции я бы не советовал обращать внимание. Разумнее просто спокойно анализировать цифры, отражающие направления использования бюджетных средств, чтобы лучше понять, что ожидает наше государство в следующем году.

Реалистичен ли проект государственного бюджета?

Каждый проект бюджета имеет смысл рассматривать с двух основных позиций: реалистичности выполнения его доходной части и направлений использования правительством собранных средств. Сначала посмотрим насколько проект госбюджета на 2012 год является реалистичным.



Итак, правительство предполагает мобилизовать в 2012 году в государственную казну 337,6 млрд грн., что на 38,4 млрд грн., или на 12,8% больше, чем запланировано на 2011 год.



Правительство свой прогноз поступлений основывает на предположении, что номинальный размер ВВП в 2012 году вырастет на 16,6% и увеличится до 1505,0 млрд. грн., а реальный - на 5%. При этом правительство рассчитывает, что индекс потребительских цен составит 7,9%, а среднегодовой курс гривни к доллару США составит 8,1.



Основные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2012 год

№ п/п Показатель 2012 год 1 Номинальный ВВП, млрд гривен 1505,0 2 ВВП реальный, темп роста, % 105,0 3 Индекс потребительских цен, % (декабрь к декабрю предыдущего года) 107,9 4 Индекс цен производителей, % (декабрь к декабрю предыдущего года) 109,4 5 Прибыль прибыльных предприятий, млрд гривен 282,7 6 Фонд оплаты труда работников и денежного обеспечения военнослужащих, млрд гривен 458,9 7 Среднемесячная зарплата работников, брутто номинальная, гривен 3127 номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен, в процентах к предыдущему году 106,6 8 Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет (в среднем за год), млн человек 20,7-20,5 9 Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии МОТ), процентов к экономически активному населению соответствующего возраста 7,2-7,7 10 Баланс товаров и услуг (торговый баланс), млн долларов США -9 104 Экспорт товаров и услуг, млн долларов США 92 812 в процентах к предыдущему году 109,2 Импорт товаров и услуг, млн долларов США -101 916 в процентах к предыдущему году 113,3

Следует отметить, что в текущем году, учитывая пока хорошую экономическую ситуацию в государстве и удачную конъюнктуру на рынках ведущих стран - импортеров нашей продукции, правительство выполняет и даже перевыполняет доходную часть госбюджета.



В то же время, такая неплохая ситуация в этом году не гарантирует, что все будет так же хорошо в следующем. Более того, есть все основания полагать, что 2012 год может оказаться для мировой экономики, а тем более для украинской, очень и очень сложным. Вторая волна глобального экономического кризиса может накрыть мир практически в любой момент и нет гарантии, что чрезвычайная дестабилизация рынков, значительно больших размеров, чем это было в 2008 году, не произойдет даже в ближайшие месяцы, то есть еще до конца года. По крайней мере и волатильность (колебания) товарных и фондовых рынков, которая наблюдается сейчас, ничего хорошего не предвещает. На этом фоне прогнозы правительства о росте ВВП на 5% в следующем году выглядят слишком оптимистично, даже недальновидно. Очевидно, что уместно было бы планировать проект госбюджета на значительно более осторожных оценках роста ВВП на 1-1,5%, имея в виду возможность, в случае если все будет хорошо, пересмотреть показатели в сторону увеличения по итогам 4-5 месяцев 2012 года.



Понятно, что у правительства теоретически будет возможность выполнить номинальные бюджетные показатели доходов и в случае дестабилизации мировой и украинской экономики. Просто уровень инфляции будет значительно выше и курс гривни к доллару США значительно ниже. По крайней мере занижение в проекте бюджета уровня инфляции на протяжении многих лет является, можно сказать, классическим механизмом, с помощью которого украинские правительства улучшают формальные результаты своей деятельности. Правда, граждане при этом, особенно малообеспеченные, становятся еще беднее, потому что получают бюджетные средства более обесцененные, чем обещало правительство.



Оглашение оптимистических показателей бюджетных доходов связано не с тем, что правительство не осознает существующие угрозы дестабилизации украинской экономики и возможных проблем с выполнением государственного бюджета. Просто Кабмин вынужден ориентироваться на парламентские выборы 2012 года. А потому, с одной стороны, не может честно признать вероятные проблемы с выполнением социальных обязательств перед гражданами, с другой - ему необходимы красивые показатели доходов госбюджета, чтобы иметь формальные основания направить средства в пользу бизнеса, связанного с властью. Ибо потом часть этих средств будет использована во время избирательной кампании на оплату политической рекламы о том, как улучшается жизнь уже сейчас, и подкуп избирателей и членов избирательных комиссий, одни из которых должны «правильно» проголосовать, а другие - «правильно» посчитать голоса.



Если говорить о позитивах этого бюджета, осознавая, что это первое правительство, которое более или менее четко представляет интересы определенной социальной группы, в данном случае крупный капитал, то нельзя не упомянуть о планах сокращения перераспределения национального дохода. Правительство провозглашает намерение уменьшать удельный вес сводного бюджета к ВВП. С точки зрения интересов бизнеса, это хорошо, потому, в принципе, означает сокращение налоговой нагрузки. В то же время следует понимать, что Налоговый кодекс выписан таким образом, что от уменьшения налогового давления выигрывает не столько малый и средний бизнес, сколько крупный капитал, связанный с правительством.

Куда и на что будут тратиться бюджетные средства?

В 2012 году правительство запланировало расходы Государственного бюджета в размере 361,6 млрд грн., увеличив их по отношению к предыдущему году на 70,1 млрд грн., или на 24,1%. Такой существенный рост расходов видится очень рискованным, поскольку закладывает, в случае резкого ухудшения ситуации в мировой и украинской экономике, вероятность значительного недовыполнения расходной части госбюджета. При этом следует отметить, что и эта сумма не является полностью корректной, поскольку правительство не отражает в ней расходы, связанные с увеличением уставного капитала "Нафтогаза" на 12 млрд грн. При этом действующий Кабмин, продолжая крайне негативную практику, начатую правительством Тимошенко, закрывает дыры "Нафтогаза" не путем субвенций на компенсацию его расходов от поставки газа предприятиям теплокоммунэнерго, а за счет увеличения уставного капитала. В то время как реальная капитализация НАК от этого не увеличивается.

Дефицит Государственного бюджета и государственные долги Украины

Предельный объем дефицита Государственного бюджета правительство предлагает установить в размере 24,1 млрд грн., который будет покрываться за счет наращивания государственного долга, общий объем которого, рассчитанный в национальной валюте, составит 415,6 млрд. грн. - 27,6% от ВВП.



Бесспорно, размер государственного долга на фоне проблем Греции (150% ВВП) и Италии (120% ВВП) пока выглядит не очень значительным. В то же время, размер долга следует оценивать также с точки зрения затрат на его обслуживание. Так, учитывая рейтинг долговых ценных бумаг украинского правительства, расходы на уплату процентов становятся все более обременительными для экономики. В 2012 году только на обслуживание госдолга предполагается потратить 30 млрд грн. Это одна из крупнейших статей расходов госбюджета, которая больше, чем совокупные расходы на Вооруженные Силы (17,4 млрд грн.), здравоохранение (9,88 млрд грн.) и культуру (2,22 млрд грн.). С такой скоростью наращивания государственного долга уже в 2013-2014 годах расходы на его обслуживание могут стать неподъемным бременем для бюджета. И помогать Украине, в отличие от Греции, Италии, Ирландии, Испании, Португалии, никто не будет. А потому политика наращивания долговых обязательств на фоне угрозы долгосрочного кризиса и рецессии мировой экономики выглядит не очень ответственной.



Если посмотреть, как правительство предлагает распределить мобилизированные в госбюджет средства, то следует отметить, что критика оппозиции не всегда корректна и не основана на фактических показателях проекта главной государственной сметы.



Так, оппозиция провозглашает, что правительство вместе с Президентом и Верховной Радой не забывают о себе и увеличивают расходы на свое содержание. В то же время расходы по таким главным распорядителям бюджетных средств как аппарат Верховной Рады составят 865,1 млн грн. При этом в госбюджете 2011 года они предусмотрены в размере 924,5 млн. грн.



Расходы на Государственное управление делами составят 1437,6 млн грн. И хотя они почти на 50 млн грн. больше, чем в 2011 году (138,8, млн грн.), следует отметить, что по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины" расходы предусмотрены в объеме 335,1 млн грн., и уменьшатся на 16,7 млн грн. по сравнению с 2011 годом (351,8 млн грн.).



Рост же общих расходов по Государственному управлению делами связан с ростом расходов по значительному количеству получателей бюджетных средств, находящихся в его введении. Это - больницы, санатории, «Мистецький арсенал» и многие другие учреждения, которые финансируются за счет государственного бюджета, и вообще давно должны были быть переданы в соответствующие правительственные министерства.



Расходы на Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров составят 255,2 млн грн., что существенно меньше, чем это предусмотрено в 2011 году (328,2 млн грн.). При этом расходы на оплату труда сократятся на 59,8 млн грн. - с 170,0 млн грн. в 2011 году - до 110,2 млн грн. в 2012 году.



Существенный рост расходов предусматривается для Государственной судебной администрации - 3,95 млрд грн. В то время, как в 2011 году они составляли 2,63 млрд грн. Хотя в данном случае критиковать правительство не приходится, потому что оно лишь выполняет требования норм принятого народными депутатами Закона "О судоустройстве и статусе судей» в части введения и выплаты с 1 января 2012 года судейского вознаграждения в новых размерах. Расходы на оплату труда работников местных судов, местных и апелляционных хозяйственных, административных судов составят 2467,4 млн грн., они увеличатся по сравнению с 2011 годом на 1075,4 млн грн.



Расходы на Генеральную прокуратуру предполагаются в 2012 году в размере 2477,5 млн грн., в 2011 году - 2271,1 млн грн. При этом расходы на оплату труда предлагается увеличить по сравнению с 2011 годом всего на 104 млн грн. - с 1391,0 млн грн. до 1495,0 млн грн., или на 7,48%. То есть, в пределах предусмотренного правительством уровня роста индекса потребительских цен.



В определенной степени похожая ситуация и с Министерством внутренних дел. Его расходы предлагается установить в размере 14,43 млрд грн. (в 2011 году - 13,87 млрд грн.). При этом расходы на оплату труда предусмотрены в размере 8,6 млрд грн., в 2011 году - 8,27 млрд грн. То есть, они вырастут лишь на 330 млн. грн., или менее, чем на 4%. Поэтому сказать, что правоохранители очень выигрывают от бюджетных предложений правительства, вряд ли можно. Другое дело, что общее количество сотрудников МВД абсурдно большое, это характеризует Украину как полицейское государство. Личный состав МВД нужно существенно сокращать, одновременно повышая зарплату тем, кто останется.



Существенно возрастут расходы по Государственной службе статистики - 1468,4 млн грн. (в 2011 году - 623,1 млн грн.). Но это связано с запланированной на 2012 год общеукраинской переписью населения. А потому статистики будут нуждаться в привлечении значительного количества людей, чтобы обходить жилые помещения граждан и заполнять анкеты.



Как видим, с точки зрения анализа расходов ключевых государственных ведомств нельзя сказать, что государственные бюрократы будут жировать за счет ухудшения ситуации миллионов рядовых украинских граждан.



Если проанализировать социальную составляющую бюджета, то можно увидеть, что в 2012 году прожиточный минимум и минимальная зарплата вырастут лишь в пределах предусмотренного правительством уровня инфляции. Так, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 1017 гривен с 1 января 2012 года вырастет до 1095 гривен на конец года, а минимальная зарплата с 1073 гривен на 1 января 2012 года постепенно увеличится до 1134 грн. на 1 декабря 2012 года. Это в свою очередь означает, что наименее социально защищенные слои населения фактически окажутся в еще большей нищете. Не секрет, что официальный уровень индекса потребительских цен не отражает реальную структуру затрат бедных граждан.



Что касается расходов Министерства социальной политики, то они сокращаются до 53,87 млрд грн. в 2012 году, при том что в 2011 году они предусмотрены в размере 62,77 млрд грн.



Это связано с существенным уменьшением расходов госбюджета на Пенсионный фонд. В н.г. они предусмотрены в размере 48,26 млрд грн., в 2011 году - 58,32 млрд грн. В том числе предполагается дотация на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам в размере 46,06 млрд грн. (в 2011 году - 40,56 млрд грн.). Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда для выплаты пенсий - 2,2 млрд грн. (в 2011 году - 17,76 млрд грн.).



Правительство рассчитывает, что рост зарплат в Украине и соответствующее перечисление взносов в Пенсионный фонд позволит последнему кардинально сократить потребность в дотациях госбюджета. Но при этом следует отметить, что такое странное сокращение дефицита Пенсионного фонда связано с тем, что последний с 2006 года не проводит пересчет пенсий, размер которых привязан вообще к уровню средней зарплаты по стране. И это позволяет ПФ, получая больше поступлений, оставлять затраты на значительно более низком уровне, чем это должно быть.



Что касается чернобыльцев, то расходы для них, по крайней мере пока, не предлагается сокращать. В 2012 году они составят 2,59 млрд грн. (в 2011 году - 2,56 млрд грн.). Хотя и увеличатся они значительно ниже, чем прогнозируемый правительством уровень инфляции в следующем году. Возрастут также расходы и по другим социальным статьям госбюджета. Но весь этот рост планируется в пределах не превышающих прогнозируемый уровень инфляции.

Кто же получает самую «жирную» часть бюджетных средств?

Больше всего госсредств попадет Министерству инфраструктуры. Его совокупные расходы, связанные со строительством и реконструкцией объектов к Евро-2012, дорог, мостов и т.д. составят 21,94 млрд грн. Правда, следует отметить, что из этой суммы 5,7 млрд грн. - выполнение долговых обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета министров на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.



С одной стороны, такие существенные затраты на инфраструктуру являются классическим методом стимулирования спроса. Но дело в том, что в украинских условиях значительная часть работ за бюджетные средства осуществляется не украинскими, а иностранными компаниями с использованием импортных материалов, причем треть средств, направленных на инфраструктурные проекты, просто разворовывается. Например, стадион «Олимпийский» в Киеве вполне целесообразно было бы переименовать в «бриллиантовый», учитывая общий объем расходов бюджетных средств на его реконструкцию.



Расходуя значительные бюджетные средства на инфраструктурные проекты, правительство практически не финансирует энергосбережение. Хотя финансирование именно этих мероприятий должно быть одним из приоритетных направлений. По крайней мере правительство должно целевыми субвенциями финансировать реконструкцию всех котельных, подающих тепло и горячую воду в школы, больницы другие административные здания. Тоже самое касается утепления всех этих зданий. Зато на 2012 год все расходы на энергосбережение составляют всего лишь 700 млн. грн. К ним можно отнести «обустройство многоквартирных домов современными средствами учета и регулирования воды и тепловой энергии». На это предполагается потратить 200,0 млн. грн., хотя целесообразнее писать «только», ибо этих средств явно не хватит.



Еще 525,6 млн. грн. (в том числе, расходы развития - 503,9 млн грн.) теоретически может потратить на мероприятия по энергосбережению Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.



Вот все, что правительство планирует потратить на ключевую бюджетную программу, особенно учитывая проблемы со сногсшибательным ростом цен и соответственно затрат на энергоносители.



Какой же общий вывод можно сделать из анализа проекта Государственного бюджета на 2012 год. Документ нельзя назвать слишком плохим и некорректным, хотя завышенные показатели доходов и расходов могут создать серьезные проблемы с его выполнением в случае ухудшения экономической ситуации. В то же время, к сожалению, нет оснований говорить, что он создает механизмы для развития внутреннего рынка. В нем отсутствуют принципы поддержки малого и среднего бизнеса. Хотя, например, целесообразно было бы предусмотреть в госбюджете требование ко всем распорядителям госсредств осуществить в пределах хотя бы сначала 3-5% расходы на приобретение товаров и услуг собственного производства у небольших предприятий. Такая практика довольно распространена во многих странах мира, и она неплохо способствует деловой активности малого и среднего бизнеса.



В проекте госбюджета не предусмотрены также механизмы, стимулирующие домохозяйства к осуществлению мероприятий по энергосбережению, хотя это тоже достаточно распространенный инструмент и он активно используются многими странами мира. Об обеспечении максимально прозрачного использования бюджетных средств, запрете покупать за госсчет товары и услуги у оффшорных компаний я даже не говорю. Итак, к сожалению, правительство Азарова предложило проект госбюджета, в котором отсутствует новое видение целей и задач развития Украины. Хотя неотвратимо приближающийся экономический кризис требует от Кабмина именно этого.



Борис Кушнирук (для УНИАН)