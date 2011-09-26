Украине не удастся в этом году погасить кредит российского ВТБ - эксперт

Украина, скорее всего, будет вынуждена пролонгировать кредит перед российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на общую сумму 2 млрд. дол. до середины 2012 года.

Так прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о планах правительства разместить до конца года еврооблигации для погашения этого кредита, главный экономист Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее словам, правительство привлекло с начала года на рынке еврооблигаций 2,75 млрд. дол., чему способствовали благоприятные условия на внешних кредитных рынках, однако в последние несколько недель ситуация на внешних рынках радикально изменилась в худшую сторону и скорее всего будет оставаться напряженной до конца года. «В данных условиях правительству будет довольно непросто привлечь планируемый объем средств путем выпуска еврооблигаций», - отметила Е.БЕЛАН.

Кроме того, по ее словам, на фоне существенного роста доходности суверенных бумаг - в частности, доходность облигаций Украина-12 подскочила на 340-350 б.п. за последнюю неделю до 9,2/7,8% в пятницу - процентная ставка по кредиту ВТБ, которая, вероятно, осталась на уровне 6,68% годовых, более не выглядит высокой.

В результате возможной пролонгации кредита ВТБ, по оценке экономиста Dragon Capital, сумма погашений внешней задолженности правительства в 2012 г. вырастет с запланированных 1,9 млрд. дол. до 3,9 млрд. дол. Это, в свою очередь, по мнению Е.БЕЛАН, вызовет пропорциональное увеличение потребности правительства в новых внешних заимствованиях в следующем году по сравнению с текущим планом в объеме 4,6 млрд. дол., из которых 3,5 млрд. дол. должны быть привлечены на рынке еврооблигаций. «В целом, по нашим оценкам, потребность в заимствованиях на 2012 г. должна составить 13 млрд. дол., что больше на 17% г/г и на 42% превышает текущий ориентир правительства», - отметила экономист. «Наш прогноз предполагает пролонгирование кредита ВТБ до 2012 г. и более высокий дефицит сектора госуправления по сравнению с ориентиром, заложенным в проекте бюджета на 2012 г.», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина уже продлила действие кредита российского «Внешторгбанка» в 2 млрд. долларов еще на полгода - до конца 2011 года. При этом, это уже второе продление кредита, и по условиям его предоставления продление может происходить трижды на срок 6 месяцев.

Справка УНИАН. 8 июня 2010 года Украина получила от «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации.

В конце 2010 года было принято решение о первом продлении этого кредита на полгода – до конца июня текущего года.