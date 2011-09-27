Новые правила обмена валюты являются пресечением зарплат в конвертах - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает приемлемыми новые правила обмена валюты, однако настаивает на необходимости ликвидировать неудобства при обмене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что вчера, 26 сентября, встречался с главой Национального банка Украины Сергеем АРБУЗОВЫМ и обсуждал с ним вопрос правил обмена валюты.

«Я ему сказал, что есть определенные жалобы, определенные беспокойства людей, и не только рядовых, но и Ассоциации украинских банков. Поэтому надо рассмотреть. Пошел первый опыт применения (новых правил – УНИАН). Какие у наших людей возникают вопросы? Надо эти проблемы снимать. То, что решение Национального банка в принципе правильное, у меня сомнений не вызывает», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что введение новых правил, в том числе, связано с необходимостью борьбы с теневой экономикой, зарплатами в конвертах. При этом глава правительства добавил, что доллар не должен применяться в Украине как средство расчета.

«У нас нормальная валюта - гривня. Она стабильна, надежна, она должна использоваться при расчетных операциях в стране. Доллар нужен там, где человек, например, хочет поехать на отдых, но его хождение в стране должно быть ограничено», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. В тоже время он отметил, что, применяя доллар как средство расчета, Украина ослабляет гривню.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это предусмотрено в постановлении регулятора №278, которым вносятся изменения в инструкцию о порядке осуществления валютообменных операций.

Ранее предъявлять удостоверяющие личность документы было необходимо при проведении соответствующих операций на сумму свыше 15 тыс. грн.

При проведении операций на сумму свыше 50 тыс. грн. работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

Поправками также исключен пункт инструкции, которым предусматривалось право Нацбанка устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Кроме того, согласно постановлению, банки получили право через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за гривни.