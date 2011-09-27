Граждане в 2011 г. подали более 10 тыс. заявлений на отказ от идентификационного номера

Граждане Украины в 2011 году подали более 10 тыс. заявлений на отказ от идентификационного номера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания с подразделениями информатизации налоговой службы.

По его словам, если граждане Украины из-за религиозных убеждений хотят отказаться от идентификационного номера, то о своем решении они должны оповестить орган ГНСУ. Налоговики делают в паспорте такого налогоплательщика соответствующую отметку. После этого он будет иметь право осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.

Право налогоплательщиков на отказ от принятия идентификационного номера сохранено Налоговым кодексом. Учет таких физлиц-налогоплательщиков ведется в отдельном реестре госреестра. В госреестре физических лиц на сегодня зарегистрировано 44,5 млн. граждан.

В ГНСУ также подчеркнули, что Украина – единственная страна, законодательство которой имеет исключения относительно учета доходов, налогов и налогоплательщиков по признакам религиозных убеждений. Частично такое право существует в Греции для монахов, которые находятся на специальной территории – горе Афон и автоматически получают греческое гражданство. Они не платят налогов и не подпадают под действие соответствующего закона, то есть налоговые номера для них не формируются.