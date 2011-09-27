Торги по доллару на межбанке открылись котировками - 8,0050/8,0095 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0050/8,0095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2482/86, котировки по евро-гривне ушли верх – 10,8330/10,8410. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3530/32 (понедельник — 1,3425/27).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.