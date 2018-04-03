Очередная волна кризиса подбирается к Украине?

Очередная волна кризиса накатывает на мировую экономику. Особенно четко процесс прослеживается на примере еврозоны. Эксперты считают, что изменить ситуацию сможет лишь вмешательство центральных банков. Под угрозой дальнейшего снижения сырьевые валюты и валюты развивающихся экономик.

Риск дефолтов в странах Европы растет. Так, на прошлой неделе агентство Standard & Poor`s понизило кредитный рейтинг Италии до А с А+, с негативным прогнозом, сославшись на беспокойство по поводу того, что замедляющийся экономический рост и слабое правительство обусловят тот факт, что страна не будет способна избавиться от второго по величине в еврозоне долгового бремени. Вслед за этим под удар попал ряд итальянских банков. S&P понизило рейтинги Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Findomestic Banca, Banca IMI, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo и Cassa di Risparmio, а также поместило на пересмотр в сторону возможного понижения рейтинги еще восьми банков, включая UniCredit.

А уже в понедельник, 26 сентября, произошел обвал на французском фондовом рынке. Индекс упал на фоне опасений, что борьба с долговым кризисом ослабит позиции нацбанков. При этом курс акций банков, которые владеют значительными долями греческого и итальянского долга, упал еще больше - акции BNP Paribas снизились в цене на 3,99%, Credit Agricole - 2,69%, Societe Generale потерял 2,67%. Кроме того, Financial Times опубликовала статью о том, что ЕС намеревается провести рекапитализацию 16 европейских банков, которые находятся на грани банкротства.

Плохо началась неделя и на рынках России. Основные фондовые индексы - РТС и ММВБ - потеряли в первые минуты торгов 2-3%. Доллар и евро в РФ продолжают дорожать. И хотя власти заявляют, что никакой угрозы обрушения рубля нет, тем не менее российская нацвалюта опустилась до двухлетнего минимума.

Не лучше обстоят дела и в США. Moody`s понизило рейтинги Bank of America (до ВАА1), Wells Fargo (до A2 от A1) и Citigroup, объяснив свое решение нежеланием американского правительства оказывать финансовую помощь проблемным крупным банкам. ФРС объявила о выкупе долгосрочных облигаций (до 30 лет) и продаже краткосрочных (до 3 лет) казначейских бумаг для выравнивая кредитной ставки. На то планируется потратить 400 млрд долларов до конца 2012 года. Рынками такой шаг американского регулятора был расценен как поиск выхода из критической ситуации в крупнейшей мировой экономике. Подобные действия Федеральная резервная система предпринимала 50 лет назад, правда, они не оказались действенными.

Но мировые «спасатели» не дремлют. Так, Международный валютный фонд разработал новый план реанимации жизнедеятельности еврозоны. Он предполагает списание 50% долга Греции, а также увеличение объема помощи ЕС до 2 трлн евро. Как пишут СМИ, о введении мер может быть объявлено в течение пяти-шести недель.

Как бы надежда на лучшее есть, если бы не еще одна, мягко сказано, неприятность. В Вашингтоне на встрече руководства мировых финансовых министерств глава МВФ Кристин Лагард заявила, что ресурсов Фонда может не хватить.

«Суммы в 384 миллиарда долларов США, планируемых фондом для кредитования, может не хватить для обеспечения всех кредитных заявок, если глобальная экономика продолжит ухудшаться, - сказала К.Лагард. «Доверие к фонду и, следовательно, эффективность опирается на его предполагаемые возможности в случае наступления худшего сценария. Текущий объем кредитования на сегодня выглядит удовлетворительным, но на фоне потенциальных потребностей в финансировании проблемных стран выглядит несоответствующим образом» (в борьбе с кризисом в 2009 году G20 утроила ресурсы МВФ).

Но главное, по словам К.Лагард, фонд будет пересматривать программы кредитования и кредитные линии, которые могут запросить члены фонда.

Между тем, согласно коммюнике, который был обнародован по завершению переговоров в Вашингтоне, страны еврозоны и МВФ настроены разрешить долговой кризис и обеспечить финансовую стабильность в ЕС и в целом в мировой экономике.

О том, что структуры «реаниматоров» глобальной экономики требуют реформирования, говорили эксперты и аналитики еще с приходом кризиса в 2008 году. Существующая мировая финансовая система была в принципе создана еще в 1944 году, тогда 45 стран подписали Бреттон-Вудское соглашение. После появились Всемирный банк и МВФ. С тех пор первый помогает в борьбе с бедностью, второй выручает экономики при дефиците бюджетов.

Первая волна кризиса выпотрошила закрома этих фининститутов на десятки миллиардов долларов. Теперь они требуют пополнения. Правда, глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявлял, что «совместный международный ответ на кризис в Европе является действенным, и то, что МВФ и Всемирный банк может опереться на капитал богатых стран, помогает». Но, по его словам, задействованные механизмы борьбы с кризисом, такие как создание фонда финансовой стабильности размером несколько сотен миллиардов евро, приносят свои плоды, хотя не являются настоящим решением проблемы. Р.Зеллик считает, что проблемы высокого госдолга, банковской системы и конкурентоспособности некоторых экономик никуда не денутся.

В этой связи логически встает вопрос, что ждет Украину, особенно с учетом программы сотрудничества с МВФ, которое до сих пор не возобновилось (правда, власть уверяет, что деньги Фонда нам сейчас не нужны), и захлестнет ли нас в ближайшее время новая волна кризиса?

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине:

Действительно, вероятность глобального экономического кризиса последнее время растет. Однако замедление мировой экономики пока практически не отразилось на Украине. Наоборот, рост в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в розничной торговле в августе даже ускорился. Тем не менее, с определенным временным запаздыванием (квартал-два) экономика Украины может начать тормозить. Но ее запаса прочности и банковской системы в этот раз несколько выше, что позволит пережить эти события с меньшими потерями. То есть, вероятность кризиса в данный момент увеличивается, но в Украине он пока не прослеживается. Кризисные явления в стране могут начаться, вероятнее всего, только ближе к концу текущего года - началу следующего. Его последствия для украинской экономики, скорее всего, будут менее пагубными, чем в 2008-2009 годах.

Что касается кредита МВФ, то Украина имеет первоочередное право на его получение, в случае возобновления сотрудничества с Фондом, по сравнению со странами, которые будут обращаться за займом впервые. В рамках второй программы сотрудничества Украина может получить еще 11,7 млрд. долларов. Это не является критической суммой для МВФ в данный момент с учетом того, что он располагает запасом в размере 384 млрд. долларов. Даже если программа сотрудничества Украины с МВФ будет расширена, данная сумма все равно не будет критической для Фонда. А вот средств в необходимом количестве для развивающихся и даже развитых стран, которые могут обратиться в МВФ за кредитом впервые, может не хватить. В этом плане Украине следовало бы постараться как можно быстрее возобновить сотрудничество с МВФ.

Евгений Зиновьев, начальник отдела стратегии ОТП Банк:

Данное заявление МВФ можно понимать как сигнал всем странам, а не только развивающимся. Если начнется широкомасштабный кризис, Фонд будет не в состоянии спасти даже развитые страны. В случае наступления кризиса Украина сможет выжить без транша МВФ, но для этого придется девальвировать гривну.

Леонид Долинский, директор по развитию НРА "Рюрик": В отличие от кризиса 2008 года, Европа сейчас гораздо раньше начала применять превентивные меры, четче осознавая существующие финансовые риски. Если исходить из житейской мудрости - "предупрежден, значит вооружен", то новая волна кризиса если и придет, то будет не такой масштабной.

Украинская экономика во многом управляется в ручном режиме, правительство, которое настроено на победу в парламентских выборах, сделает все возможное, чтобы не допустить разгул финкризиса в стране. Уже сейчас наблюдается политика НБУ по удержанию курса, регуляторными методами "откачивается" из банков излишек гривневой ликвидности. Госстат рапортует о дефляции и росте промпроизводства и т.д. То есть, если верить официальной статистике, инфляции в стране нет, курс доллара - стабилен, макропоказатели - в норме.

Поэтому главное сейчас не поддаваться панике.

Марьян Заблоцкий, аналитик АО "Эрсте Банк":

Украинская экономика продолжает наращивать темпы роста в связи с тем, что 75% экспорта припадает на развивающиеся страны. Поэтому проблемы в развитых странах пока незначительно касаются нашей страны. А с учетом того, что экономики бедных стран продолжают активно развиваться, плюс значительный урожай в т.г., экономический рост продолжит усиление (на уровне 6-7% реального ВВП в 3 кв. 2011 г., в то время как рост экономик развитых стран замедляется).

Гривня способна выдержать удар в случае дефолта Греции, Португалии и Ирландии.

Да и средств МВФ совместно с ЕС будет достаточно, чтобы справиться с ситуацией. Но если произойдет дефолт Италии или Испании, то кроме ЕЦБ никто помочь не сможет. В данном случае девальвации гривни не избежать. В целом, ситуация значительно отличается от 2008 года в плане позитива. Не произойдет резкое падение цен на основные группы экспорта, к примеру сталь, также не ожидается потенциальное замедление экономик России или Китая.

Владимир Щелкунов, президент ICC Ukraine (Международная торговая палата в Украине):

Если кризис распространится на такие страны, как Испания и Италия, то ресурсов МВФ может и в самом деле не хватить для обеспечения кредитной поддержки. Более того, под угрозой очутится сам факт существования еврозоны, ведь Италия – третья по мощности экономика ЕС после Франции и Германии, то есть, донор евро.

Между тем, заявление К.Лагард по существу мало касаются Украины, больше европейских государств. У нас с МВФ свои договоренности о кредитной поддержке, и они постепенно выполняются. Относительно новой волны кризиса - если неурядицы и коснутся нас, то последствия уже не будут такими катастрофическими, как в 2008 г. Тогда ситуация была абсолютно противоположной – никто и не думал, что кризис коснется Украины, поэтому и последствия были столь негативными. Сейчас мир, в т.ч. Украина, ожидает эту волну, готовится к возможным трудностям. Большинство компаний закладывают риски в цены, финансовые планы, банки взвешенно осуществляют кредитную политику. За счет займов МФВ удалось усилить отечественную финсистему. То есть, экономика морально готова к кризису, что дает шанс его и вовсе избежать.

Дмитрий Михальчук, аналитик «Сити Брок»: Достаточно проанализировать высказывания чиновников ФРС, глав центробанков, политиков за последние 2-3 года, что бы сделать вывод - их заявления зачастую «запаздывают», освещая события постфактум, поэтому особого смысла в себе не несут. В начале 2009 года, когда финансовые рынки были на дне, большинство высокопоставленных лиц со всех углов кричали о кризисе и никто из них о восстановлении. Схожая ситуация наблюдалась в начале 2011 года, когда прогнозы о росте экономик ведущих стран просто зашкаливали (а затем на протяжении 9 месяцев мы наблюдали перманентное занижение прогнозов, вплоть до рецессивных в 2012-13 годах). Поэтому высказывания ведущих мировых экономистов и политических персоналий не несут в себе действительно актуальной для инвестора информации.

Оценив макростатистику США и стран ЕС, можно сделать вывод, что из кризиса 2008 года никто не выходил, и фазы восстановления как таковой не было. Она создавалась визуально, через перманентное занижение базы расчетов, а прибыли компаний формировались за счет различных списаний. Поэтому на текущий момент мир находится очень близко к новой рецессии, а «восстановление» 2009-2010 годов было лишь стагнацией.

Что касается реального положения дел в еврозоне, то на сегодняшний день Греция - «ходячий труп», который оттягивает свою погибель траншами из стабфонда. Помимо Афин, трудности не только с выплатой долга, но и с его обслуживанием, испытывают Португалия, Испания, Италия. Ухудшение динамики промпроизводства, замедление деловой активности, а также высокая безработица делает обслуживание долга этими странами очень проблематичным, а для Греции данная задача скорее уже не решаемая, несмотря на все методы внутреннего стимулирования и «затягивания поясов».

Таким образом, дефолт, как минимум, Греции, скорее, вопрос времени. Дополнительная капитализация европейских банков поможет им пережить серию серьезных убытков от списаний, если дефолт объявят только Афины, однако, если это вызовет «эффект домино», банковской системе ЕС не избежать краха.

Наши прогнозы в отношении экономики в долгосрочном периоде остаются мрачными, однако финансовые рынки часто идут вразрез с экономическим ростом/спадом (свидетельством этому является 2009 год, когда при все тех же дисбалансах на рынках наблюдалось ралли). Поэтому в случае повышения рыночного сентимента (через СМИ, макростатистику, комментарии регуляторов) фондовые рынки могут изменить текущее направление, несмотря на остающиеся проблемы в экономике.

Что касается МВФ, то Фонд не сможет предоставлять помощь всем нуждающимся странам и в таком объеме, как это было ранее. Таким образом, что бы составить конкуренцию проблемным государствам, Украине придется пойти на более жесткие меры бюджетной экономии и приготовится к новым реформам, что бы получить желанный транш по программе сотрудничества с МВФ.

Главное - новой волне кризиса быть, и Украину она тоже захлестнет, что спровоцирует, прежде всего, девальвацию национальной валюты. Если европейские регуляторы сумеют найти новые источники финансирования, или проблемные страны примут ряд непопулярных мер, кризис может быть оттянут на пару лет. Если же нет, то положение будет ухудшаться и далее.

Елена Быстрицкая (УНИАН)