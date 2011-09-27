Дефолт Греции – лишь вопрос времени, евро продолжит падение - эксперт

На мировых торгах во вторник, 27 сентября, евро продолжит находиться под давлением со стороны своих основных конкурентов, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, если во вторник пара евро/доллар уйдет ниже отметки 1,3400, то возможно ее дальнейшее снижение до уровня 1,3300. Что касается фунта, то он вряд ли опустится ниже 1,5400, но и уйти слишком высоко ему также не удастся. Пары доллар/иена и доллар/франк продолжат движение в рамках 76,00-76,50 и 0,9000-0,9150, соответственно.

Аналитики подчеркивают, что несмотря на обещания руководства Греции относительно того, что все взятые на себя обязательства будут выполнены, в это верится с трудом. А действия МВФ и ЕС являются тому доказательством. Вероятно, дефолт Греции – лишь вопрос времени, именно поэтому европейцы заговорили о расширении Европейского фонда финансовой стабильности, чтобы не допустить дефолта в других странах.