ГИУ планирует увеличить уставный капитал на 2 млрд. грн. до 2016 г.

Государственное ипотечное учреждение до конца 2015 года планирует увеличить уставный капитал на 2 млрд. грн. - до 4,2 млрд. грн.

Об этом сообщил журналистам председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ во время совещания с банками-партнерами.

«Наполнение уставного капитала ГИУ – в прошлом году он был наполнен на 2 млрд. грн., а до конца 2015 года мы планируем его увеличить еще на 2 млрд. грн. Я думаю, что эта сумма будет разбита в 2013-2015 году», - сказал он.

Председатель правления ГИУ добавил, что уставный капитал учреждения в следующем году увеличивать не планируется.

На сегодняшний день уставный капитал ГИУ составляет 2,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.