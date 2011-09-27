ГИУ планирует в 2012 году выпуск облигаций под госгарантии на 1 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует в 2012 году выпустить корпоративные облигации под государственные гарантии на 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ в ходе совещания «Возобновление ипотечного кредитования. Направления сотрудничества ГИУ с банками-партнерами».

«В этом году у нас запланирована бюджетом госгарантия под выпуск наших облигаций на 1 млрд. грн. В следующем году мы планируем выпустить такой же объем корпоративных облигаций под госгарантии – еще на 1 млрд. грн.», - сказал он.

Кроме того, по его словам, ГИУ сохраняет ранее озвученные планы до конца текущего года выпустить ипотечные облигации на 200 млн. грн. и сообщило о планах в 2012 году выпустить ипотечные облигации на 500 млн. грн.

Предправления учреждения добавил, что ГИУ готово осуществить выпуск облигаций, запланированный на этот год, однако «есть определенные технические моменты, связанные с изменениями законодательства». «Думаю, что это будет где-то через месяц-два», - добавил он.

В.МИРГОРОДСКИЙ также сообщил, что ГИУ планирует в 2011 году направить 1,1 млрд. грн. на выкуп ипотечных кредитов, а в 2012 году – 2,8 млрд. грн.

«Мы ставим амбициозные планы до 2015 года - объем выкупленных кредитов на около 7 млрд. грн. для выдачи кредитов где-то 20-25 тыс. семьям», - сказал он.

По словам В.МИРГОРОДСКОГО, у ГИУ на сегодняшний день 107 банков-партнеров и учреждение активно работает с 27 из них.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.