НБУ ожидает сокращения наличного валютного оборота

Национальный банк Украины ожидает сокращения наличного валютного оборота в стране, что станет следствием введения правил, согласно которым при осуществлении наличных валютно-обменных операций необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции член правления, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА.

«Наши ожидания - что будет сокращено количество наличного обращения в иностранной валюте, а это за собой повлечет и сокращение гривневого обращения», - сказала она.

По словам Е.ЩЕРБАКОВОЙ, в первый день осуществления операций с предъявлением документов их объем по сравнению с предыдущим днем существенно сократился. Так, если в четверг, 22 сентября, объем предложения валюты на наличном рынке составил 69 млн. долл., а спрос - 222 млн. долл., то в пятницу, 23 сентября, предложение валюты оставалось приблизительно на том же уровне - 52 млн. долл., а спрос сократился до 98 млн. долл.

В Нацбанке надеются, что таким образом удастся сократить долларизацию экономики и уровень теневой экономики.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций свыше указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).