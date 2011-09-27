Доллар на межбанке снова начал расти

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0050/8,0095, к 12:00 цены выросли - 8,0095/8,0125. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,0070/8,0120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2482/86, к 12:00 сузился спрэд 0,2482/85. К закрытию торгов цены поднялись 0,2487/90. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1835 (-0,1565).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3480/1,3600. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,8330/10,8410, к 12:00 цены ушли вниз 10,8020/10,8100. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 10,8395/10,8500.