Товарооборот между странами ГУАМ достигнет 4,5 млрд. долларов

В 2011 году рост внутреннего товарооборота государств-членов ГУАМ составит около 20% и достигнет приблизительно 4,5 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, об этом сказал Генеральный секретарь ГУАМ Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ на встрече с исполняющим обязанности Президента Республики Молдова Марианом ЛУПУ, который в рамках своего рабочего визита в Киев посетил Секретариат ГУАМ.

В.ЧЕЧЕЛАШВИЛИ проинформировал и.о. Президента Республики Молдова о перспективах развития Организации. Особое внимание было уделено реализации проектов и программ сотрудничества ГУАМ. В.ЧЕЧЕЛАШВИЛИ проинформировал, что до конца года будет введена в действие система криптографической защиты Виртуального центра ГУАМ по борьбе с организованной преступностью.

Также до конца года намечено утвердить Концепцию транспортного транзитного коридора ГУАМ на уровне руководителей ведомств, ответственных за развитие транспорта в государствах-членах ГУАМ.

Генеральный секретарь отметил значение проведения очередной Парламентской Ассамблеи ГУАМ 10-11 октября в Баку и выразил надежду, что делегация Парламента Республики Молдова примет в ней активное участие.

Со своей стороны и.о. Президента Республики Молдова пообещал содействие развитию сотрудничества в формате ГУАМ.

Кроме того, в Секретариате ГУАМ состоялась встреча и.о. Президента Республики Молдова с представителями молдавской диаспоры в Украине. М.ЛУПУ, в частности, проинформировал представителей диаспоры о развитии политического процесса в Республике Молдова.