Политические события в России не повлияли на ее рейтинги - Standard & Poor's

Москва. Политические события в России, происходившие в последние несколько дней, не оказали немедленного воздействия на суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации (рейтинги по обязательствам в иностранной валюте: BBB/Стабильный/A-3).

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве Standard & Poor`s.

«С нашей точки зрения, ни одно из этих событий не оказало немедленного воздействия на суверенные кредитные рейтинги Российской Федерацию. В настоящее время мы не ожидаем сколько-нибудь значительного изменения экономической или фискальной политики, поскольку российский государственный капитализм и тесные связи между политикой и бизнесом, по всей вероятности, сохранятся», - говорится в сообщении.

В то же время, отмечает агентство, изменение ролей и персоналий может затруднить для России решение проблем, связанных с укреплением долгосрочного потенциала роста путем улучшения бизнес-среды, укрепления конкурентоспособности, улучшения инфраструктуры. В частности, усилия, направленные на консолидацию сектора общественных финансов, последовавшие за экспансионистской бюджетной политикой, проводившейся во время кризиса, могут быть менее эффективными после отставки министра финансов России Алексея КУДРИНА. Это тем более важно, учитывая зависимость экономики и общественных финансов от цен на сырьевые товары в целом и нефть в особенности, а также замедление темпов роста мировой экономики при сокращении спроса со стороны Европы и США.

Отмечается, что позитивное влияние на рейтинги Российской Федерации оказывает тот факт, что объем активов расширенного правительства РФ немного превышает объем обязательств вследствие бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также позиция страны в целом как внешнего нетто-кредитора. Вместе с тем, структурные слабости российской экономики, такие как сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также слабость системы сдержек и противовесов между институтами власти, по-прежнему ограничивают уровень рейтингов.

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов.

Позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством мер, которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также способность правительства вернуться к устойчивому профициту бюджета. С другой стороны, неспособность справиться с высоким нефтяным дефицитом бюджета на фоне продолжительного падения цен на нефть может оказать негативное влияние на рейтинги.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил о выдвижении кандидатуры премьер-министра Владимира ПУТИНА на пост президента страны на выборах, которые состоятся в марте 2012 года. Сам Д.МЕДВЕДЕВ готов перейти на работу в правительство РФ