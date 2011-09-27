Азаров призывает инвесторов вкладывать средства в развитие инноваций в Украине

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает инвесторов сотрудничать с Украиной в сфере инноваций, поскольку правительственная политика предполагаемая и стабильная.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время открытия Международного инновационного форума стран СНГ-2011 сегодня в Киеве.

«Сотрудничая с Украиной, вы будете иметь дело со страной, где государство является крупным инвестором в инновационные проекты, гарантом эффективных инвестиций в высокотехнологичные отрасли, где правительственная политика предполагаемая и стабильная», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что инновационному развитию будет способствовать макроэкономическая стабильность, которая наблюдается в Украине последние полтора года.

Н.АЗАРОВ выразил надежду, что основным результатом экономических процессов станет не только возобновление, но и стремительный рост спроса и предложения на инновационное производство и товары.

«Экономика Украины уже достаточно быстро и положительно реагировала на обоснованность программных начинаний. Подтверждением этому может быть рост инновационной активности промышленных предприятий: сейчас он составляет почти 14%. Это еще не высокий показатель, но это значительно лучше, чем те минимальные цифры, которые мы имели еще в 2008-2009 годах. По существу, в этом залог возрождения Украины как высокотехнологичного государства», - отметил глава правительства.

В то же время Н.АЗАРОВ допустил, что это является залогом возрождения экономической мощности всех государств - участников СНГ, к 20-летию создания которого приурочено проведение в Киеве Международного инновационного форума.