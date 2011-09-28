Янукович внес в ВР законопроект о декриминализации экономических преступлений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду законопроект о декриминализации экономических преступлений.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности) зарегистрирован в ВР 27 сентября.

Вместе с тем текст законопроекта на сайте пока не размещен.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ, информируя о сути законопроекта о декриминализации экономических преступлений, отмечал, что речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, а также в Кодекс об административных правонарушениях. "Самое главное это то, что по всем экономическим преступлениям, абсолютно всем, лишение свободы будет невозможным. Все наказания заменяются исключительно на финансовые санкции", - сообщил он.

По его словам, предлагается отменить уголовную ответственность по 18 статьям Уголовного кодекса.

Однако А.ПОРТНОВ уточнил, что речь идет об экономических преступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью, а также о ряде служебных преступлений, касающихся предпринимателей и бизнеса.

"В связи с его (законопроекта) большой актуальностью считаем, что он должен быть принят в самый короткий срок, так как он очень назрел и актуален для украинского общества", - сказал А.ПОРТНОВ.