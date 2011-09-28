Золото дорожает на фоне заявления Ангелы Меркель о помощи Греции
На мировых торгах во вторник, 27 сентября, цена золота ощутимо выросла на фоне спада опасений относительно дефолта Греции после заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Так, по итогам торгов на нью-йоркской бирже Comex золото подорожало на 3,6%, или на 57,70 доллара, до 1652,50 доллара за тройскую унцию.
Глава правительства ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи со своим греческим коллегой Йоргосом Папандреу заявила о готовности страны прийти на помощь Греции и помочь ей преодолеть долговой кризис, что уменьшило тревогу инвесторов относительно дефолта слабейшей экономики еврозоны. По этой причине избыток свободных денежных средств участники торгов предпочли вкладывать в сырьевые активы, в частности, золото, передает Bloomberg.
Поддержать золото также помогла негативная статистика из США. Доверие потребителей к крупнейшей мировой экономике повысилось в августе лишь до 45,4 пункта, разочаровав аналитиков, ожидавших рост до 46 пунктов.
Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%, в августе - на 12%, что стало самым значительным ростом с ноября 2009 года. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.