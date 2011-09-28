В Бразилии бастуют более 4 тыс. банков

Более 4 тысяч банков закрыли свои двери в рамках забастовки банковских служащих в Бразилии, сообщила национальная конфедерация работников финансовой отрасли по итогам первого дня стачки, передает РИА «Новости».

По данным профсоюзов, в акции уже принимают участие около 21% государственных и частных банков 25 бразильских штатов и федерального округа, где расположена столица страны, город Бразилиа.

Бессрочная общенациональная забастовка банковских служащих началась в минувший вторник после неудачных переговоров с руководством отрасли. Бастующие требуют индексации заработной платы на 12,8%.