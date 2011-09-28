Парламент Греции одобрил введение налога на недвижимость сроком на четыре года
10:12, 28 сентября 2011Финансы
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Парламент Греции принял непопулярные среди населения поправки в законодательство, вводящие налог на недвижимость, сообщает "Газета.Ru".
Все 154 депутата правящей партии Всегреческое социалистическое движение проголосовали за принятие закона, составив большинство в парламенте, состоящем из 300 законодателей.
Налог на недвижимость вводится сроком на четыре года.
Греция надеется с помощью данного налога собирать около 2 млрд. евро, что составляет 1,1% ВВП, ежегодно. Эта мера должна помочь стабилизации бюджетного дефицита.
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