Парламент Греции одобрил введение налога на недвижимость сроком на четыре года

Парламент Греции принял непопулярные среди населения поправки в законодательство, вводящие налог на недвижимость, сообщает "Газета.Ru".

Все 154 депутата правящей партии Всегреческое социалистическое движение проголосовали за принятие закона, составив большинство в парламенте, состоящем из 300 законодателей.

Налог на недвижимость вводится сроком на четыре года.

Греция надеется с помощью данного налога собирать около 2 млрд. евро, что составляет 1,1% ВВП, ежегодно. Эта мера должна помочь стабилизации бюджетного дефицита.