Основной целью для евровалюты сегодня станет отметка 1,3700 - эксперт

На мировых торгах в среду, 28 сентября, основной целью для евровалюты станет отметка 1,3700, для фунта – 1,5750, в паре с японской иеной доллар продолжит движение в рамках 76,10-76,90, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, новости из Европы продолжат оказывать самое серьезное влияние на движения валютных пар. Кроме того, на завтра намечена публикация индекса потребительских цен Германии, которая, как известно, является локомотивом экономики всей Европы. В Штатах запланированы к выходу цифры по изменению объёма заказов на товары долгосрочного пользования, а также выступление главы ФРС Бена Бернанке в Кливленде.