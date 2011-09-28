Крупнейший белорусский банк ОАО "АСБ Беларусбанк" приостанавливает договорные отношения с рейтинговым агентством Moody`s в связи с нестабильностью на мировых финансовых рынках, говорится в сообщении банка, сообщает РИА Новости.

"В связи с продолжающейся волатильностью на международных рынках капитала (долговые проблемы США и стран ЕС) и снижением активности иностранных инвесторов ОАО "АСБ Беларусбанк" было принято решение о приостановлении договорных отношений с международным рейтинговым агентством Moody`s Investors Service Limited", - говорится в сообщении банка.

Беларусбанк сотрудничал с агентством Moody`s с 2007 года. На данный момент банк имеет кредитные рейтинги от Moody`s на уровне "В3"/"Саа1" с "негативным" прогнозом.

"В настоящее время ОАО "АСБ Беларусбанк" продолжает получать международные кредитные рейтинги от двух международных рейтинговых агентств Fitch Ratings ("В"/"В-", прогноз "негативный") и Standard & Poor`s ("В"/"В", прогноз "негативный"), что позволяет банку оставаться активным игроком на мировых рынках капитала", - отмечает банк.