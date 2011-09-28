Межбанк: открытие торгов - 8,0050/8,0105 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0050/8,0105 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2518/0,2522, котировки по евро-гривне ушли верх – 10,8965/10,9065.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3616/1,3618 (вторник – 1,3530/1,3532).

Во вторник, 27 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.