Межбанк: открытие торгов - 8,0050/8,0105 грн./долл.
12:00, 28 сентября 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0050/8,0105 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2518/0,2522, котировки по евро-гривне ушли верх – 10,8965/10,9065.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3616/1,3618 (вторник – 1,3530/1,3532).
Во вторник, 27 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.
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