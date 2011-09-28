Еврокомиссия одобрила проект налога на финансовые трансакции

Брюссель . Европейская комиссия одобрила проект налога на финансовые трансакции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

По его словам, новый налог должен стать общеевропейским, средства от которого будут направляться на финансирование бюджета ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам налогообложения, таможенного союза, борьбы с мошенничеством и аудита Альгирдас ШЕМЕТА в своем комментарии, распространенном сегодня, отметил, что ЕС становится мировым лидером в имплементации этого налога.

«У меня нет сомнений, что этот налог принесет то, чего ожидают граждане ЕС, честный взнос финансового сектора», - заявил комиссар.