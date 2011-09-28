Налоговики доначислили 10,7 млн. грн. штрафов за нарушение валютного законодательства

Налоговики с начала года доначислили свыше 10,7 млн. грн. штрафов и пени за нарушение валютного законодательства через оффшорные зоны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные озвучил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

Налоговики с начала года проверили 168 субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономические операции через оффшорные зоны. Нарушение валютного законодательства установлено в 47 проверках, по результатам которых доначислено пени в сфере ВЭД, штрафных санкций, налогов и других платежей на сумму свыше 10,7 млн. гривен.

По проверенным субъектам хозяйствования объемы осуществленных поставок на протяжении текущего года составили: по экспорту товаров – 3,96 млн. долл. США;

по импорту товаров – 5,29 млн. долл. США.

"Оффшоры – это зоны минимального или низкого налогообложения, своеобразный "налоговый рай" для предпринимателей. Компании, как правило, здесь лишь регистрируются, а серьезную деятельность не осуществляют. Потому очень часто они используются для уклонения от уплаты налогов. Такие каналы собственного обогащения являются недопустимыми”, – отметил А.КЛИМЕНКО.