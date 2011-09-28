Рост ВВП Украины в январе-августе составил более 5% - оценка НБУ

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-августе 2011 года составил более 5%, а в августе сохранился на уровне июля – 7,5%.

Такая оценка Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины обнародована на сайте регулятора.

НБУ 21 сентября обнародовал данные об индексе производства базовых отраслей (ИПБО), для его расчета используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП. За январь-август т.г. прирост ИПБО составил 9,9%, а в августе - 11,6%.

«Ускорение роста сельскохозяйственного производства, промышленности и объемов розничного товарооборота стимулировало ускорение роста ВВП, хотя и не такими темпами, как ИПБО, поскольку в состав ВВП кроме отраслей производства входят отрасли по предоставлению услуг, которые являются менее чувствительными к экономическим колебаниям», - говорится в сообщении Нацбанка. Регулятор также констатирует, что в период экономического восстановления рост ИПБО происходит более высокими темпами, чем ВВП, а в период кризиса падение ИПБО значительно больше, чем падение ВВП.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в сентябре т.г. улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2011 году с 4,5% до 4,7%.

В госбюджете Украины на 2011 заложен рост ВВП в размере 4,5%.